إعلان

القوات الروسية تسيطر على 4 بلدات خلال 3 أيام

كتب : مصراوي

06:12 ص 01/02/2026

القوات الروسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر يناير من السيطرة على 4 بلدات في مقاطعات دونيتسك وزابوريجيا وسومي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية سيطرت على بلدتي توريتسكوي في دونيتسك، وبيتروفكا في زابوريجيا، في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحييد نحو 1205 عسكريين أوكرانيين بعمليات للقوات الروسية على مختلف محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوهت إلى أن القوات الروسية قضت على قوات الاحتياط الأوكرانية المتجهة إلى بلدة بيتروفكا في زابوريجيا، وسيطرت على منطقة دفاعية تصل مساحتها إلى 5 كيلومترات.

وأشارت إلى أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية الدفاعات الجوية الروسية دمرت صاروخ من طراز "هيمارس" و4 قنابل جوية موجهة بالإضافة لـ47 طائرة مسيرة.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة بيرستوك في دونيتسك خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القوات الروسية روسيا أوكرانيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 صور من احتفال كريم الدبيس بعقد قرانه
رياضة محلية

5 صور من احتفال كريم الدبيس بعقد قرانه
5 صور من احتفال كريم الدبيس بعقد قرانه
رياضة محلية

5 صور من احتفال كريم الدبيس بعقد قرانه
كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي ويانج أفريكانز؟
مصراوي ستوري

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي ويانج أفريكانز؟
كم مرة ورد اسم ترامب في وثائق جيفري إبستين الجنسية؟
شئون عربية و دولية

كم مرة ورد اسم ترامب في وثائق جيفري إبستين الجنسية؟
"بعد انتقاله للأهلي".. كامويش يوجه رسالة خاصة لفريق ترومسو النرويجي
مصراوي ستوري

"بعد انتقاله للأهلي".. كامويش يوجه رسالة خاصة لفريق ترومسو النرويجي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي