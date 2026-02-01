القوات الروسية تسيطر على 4 بلدات خلال 3 أيام



وكالات



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر يناير من السيطرة على 4 بلدات في مقاطعات دونيتسك وزابوريجيا وسومي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية سيطرت على بلدتي توريتسكوي في دونيتسك، وبيتروفكا في زابوريجيا، في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحييد نحو 1205 عسكريين أوكرانيين بعمليات للقوات الروسية على مختلف محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوهت إلى أن القوات الروسية قضت على قوات الاحتياط الأوكرانية المتجهة إلى بلدة بيتروفكا في زابوريجيا، وسيطرت على منطقة دفاعية تصل مساحتها إلى 5 كيلومترات.

وأشارت إلى أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية الدفاعات الجوية الروسية دمرت صاروخ من طراز "هيمارس" و4 قنابل جوية موجهة بالإضافة لـ47 طائرة مسيرة.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة بيرستوك في دونيتسك خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، وفقا لسكاي نيوز.