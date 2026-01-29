الكدمات المفاجئة على الجسم.. متى تصبح علامة مقلقة؟

رؤية كدمات زرقاء أو أرجوانية على الذراعين أو الساقين دون أن تتذكر سببا واضحا قد تكون تجربة محيرة، ويصاب بها كثيرون في الحياة اليومية.

وبحسب MayoClinic، فإن سهولة التعرض للكدمات غالبا ما تنتج عن تكسر الشعيرات الدموية الصغيرة تحت الجلد، ما يؤدي إلى تسرب الدم وتجمعه في الأنسجة، وغالبا ما يتغير لونها تدريجيا مع الشفاء.

أسباب الكدمات العشوائية

وفق خبراء صحة الجلد والأوعية الدموية، تظهر الكدمات "غالبا" نتيجة، ما يلي:

-أوعية دموية هشة تتأثر حتى بأقل ضغوط يومية.

-التقدم بالعمر الذي يرقق الجلد ويفقد الدهون الواقية، فيسهل تمزق الأوعية.

-استخدام أدوية مثل مضادات الالتهاب أو مميعات الدم التي تؤثر على تجلط الدم.

-نقص فيتامينات مثل C وK، ما يضعف جدران الأوعية.

وفي دراسة منشورة، أبلغ نحو 18 ٪ من البالغين عن سهولة ظهور الكدمات دون سبب واضح، وكان النساء أكثر عرضة لهذه الحالة مقارنة بالرجال.

متى تصبح الكدمات مؤشر خطر؟

بينما معظم الكدمات غير المبررة غير خطيرة، إلا أن الخبراء ينصحون بزيارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بأعراض إضافية أو علامات غير معتادة، مثل:

-ظهور كدمات كثيرة ومنتشرة في مناطق متعددة دون سبب.

-نزيف غير طبيعي من الأنف أو اللثة.

-تورم أو ألم شديد مع الكدمة أو إذا كانت كبيرة جدا أو في أماكن غير متوقعة.

-ترافق الكدمات مع أعراض أخرى مثل تعب شديد، فقدان وزن غير مبرر، أو مشاكل في التجلط.

كما أن الكدمات غير المبررة في مناطق مثل الوجه أو الصدر أو تلك التي تظهر بشكل مفاجئ وكثيف يمكن أن تكون مؤشرا على اضطرابات في تخثر الدم أو انخفاض عدد الصفائح الدموية، ما يستدعي تقييما طبيا فوريا.

