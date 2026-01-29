إنذار مبكر.. علامة خفية لانسداد شرايين القلب لا تهملها

تغيرات الجلد لا ترتبط دائما بمشكلات تجميلية أو مؤقتة، ففي بعض الأحيان قد تكون رسالة تحذير مبكرة من اضطرابات خطيرة داخل الجسم، خاصة تلك المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية.

وفقا لموقع"مايو كلينك"، يحذر خبراء من أن ظهور نمط شبكي أزرق أو بنفسجي على الجلد قد يعكس خللا في تدفق الدم أو انسدادا في الشرايين.

ويعرف هذا التغير باسم "الشبكية الزرقاء"، ويظهر نتيجة تشنج الأوعية الدموية أو اضطراب سريان الدم في الأوعية القريبة من سطح الجلد، ما يؤدي إلى هذا الشكل الشبكي اللافت، بحسب الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية،

متى يكون الأمر بسيطا؟

في بعض الحالات، يرتبط ظهور الشبكية الزرقاء بأسباب غير مقلقة، مثل التعرض لدرجات حرارة منخفضة أو كأثر جانبي لبعض الأدوية، وغالبا ما يختفي النمط تلقائيا عند تدفئة الجلد أو التوقف عن تناول الدواء المسبب.

علامة على مشكلة أخطر

لكن في حالات أخرى، قد يشير هذا التغير الجلدي إلى اضطرابات أكثر خطورة، مثل متلازمة انسداد الشرايين بالكوليسترول، حيث تسد الترسبات الشريانية الأوعية الدموية الصغيرة، ما يهدد بتلف الأنسجة والأعضاء إذا لم يعالج في الوقت المناسب.

ولهذا السبب، تنصح الأكاديمية بضرورة مراجعة الطبيب للتأكد من عدم وجود مرض غير مشخص.

متى يجب استشارة الطبيب؟

ينصح بطلب الاستشارة الطبية في الحالات التالية:

-استمرار تغير لون الجلد وعدم اختفائه مع التدفئة

-ظهور بقع أو كتل مؤلمة

-تقرحات جلدية غير مبررة

-ضعف تدفق الدم في الأطراف

-ظهور أعراض جديدة لدى المصابين بأمراض النسيج الضام

أعراض أخرى لا يجب تجاهلها

تشمل العلامات التحذيرية المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية:

-ألم أو ضغط في الصدر

-ألم أو ضعف في الذراعين أو الساقين

-ضيق في التنفس

-خفقان أو بطء شديد في ضربات القلب

-دوار وإجهاد مستمر

-تورم الأطراف

