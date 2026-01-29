أصدرت نقابة المهن التمثيلية،بيانا صحفيا أعلنت من خلاله عن نقل الفنان الكبير محيي إسماعيل من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها، وتحت إشراف طبي كامل.

وأوضحت النقابة في بيانها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة لأعضائها من كبار الفنانين، وتقديم كل أوجه الدعم لهم، تقديرا لما قدموه من عطاء فني كبير عبر سنوات طويلة.

وأشارت النقابة إلى أنها تتابع الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بشكل مستمر، وتتمنى له دوام الصحة والعافية، مؤكدة أن أبواب النقابة مفتوحة دائما للدعم في أي وقت وأي ظرف.