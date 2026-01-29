4 مشروبات تساعد على خفض الكوليسترول.. احرص عليها

ارتفاع الكوليسترول من المشكلات الصحية الصامتة التي تتسلل إلى الحياة اليومية دون أعراض واضحة، لكنه يترك أثرا خطيرا على القلب والأوعية الدموية مع الوقت.

ومع انتشار الوجبات السريعة وقلة الحركة، أصبح التحكم في الكوليسترول ضرورة لا رفاهية، ويمكن لبعض المشروبات الطبيعية أن تلعب دورا داعما في هذا المسار الصحي.

ووفقا لموقع Healthside، يحتاج الجسم إلى نسبة محدودة من الكوليسترول لأداء وظائفه الحيوية، إلا أن الإفراط في الدهون والسكريات يرفع مستوياته الضارة، ما يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية إذا لم يتم التعامل معه مبكرا.

عصير البنجر والجزر

يحتوي البنجر على نسبة عالية من النترات الطبيعية التي تساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية.

بينما يتميز الجزر بغناه بالكاروتينات مثل "البيتا كاروتين"، والتي قد تسهم في تقليل امتصاص الكوليسترول وتحسين مستوياته في الدم.

عصير الزنجبيل والليمون

يعرف الزنجبيل بخصائصه الداعمة لصحة القلب، إذ تشير أبحاث إلى قدرته على خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، إلى جانب تقليل الدهون الثلاثية.

ويمنح الليمون المشروب جرعة من فيتامين C ومضادات الأكسدة.

الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من أكثر المشروبات المفيدة لصحة القلب، لاحتوائه على مركبات البوليفينول، خاصة "الكاتيكين"، التي تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

وتشير دراسات إلى أن تناوله بانتظام قد يساهم في خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار "LDL".

