"معندهوش مساعدة خاصة".. محامي أحمد عز يكشف حقيقة زواجه

كتب : سهيلة أسامة

04:49 م 29/01/2026 تعديل في 04:51 م

الفنان أحمد عز

كشف المحامي الخاص للفنان أحمد عز، محمد مصليحي، حقيقة ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول زواج موكله من مساعدته الخاصة.

وقال "مصليحي" في تصريحات لبرنامج "عرب وود": "أؤكد أن موكلي لم يتزوج حتى الآن، وليس لديه مساعدة خاصة سيدة، بل مساعد رجل يُدعى مصطفى درويش"، وفق ما نقلته وسائل الإعلام.

يأتي هذا النفي بعدما أثارت الفنانة زينة الجدل عبر منشور غامض على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته، كده هتشتغل بضمير أكتر وكمان، وفر المرتب، خطة في منتهى الذكاء، ونسمع مع بعض آه يا دنيا".

