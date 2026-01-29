إعلان

محافظ المركزي: استرداد 117 مليون جنيه لصالح ضحايا الاحتيال في 2025

كتب : منال المصري

06:40 م 29/01/2026

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إن كانت هناك طفرة غير مسبوقة في إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا أعمال الاحتيال للقطاع المصرفي خلال 2025 مقارنة بالعام السابق له.

وأوضح خلال كلمته في فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر اليوم، وفق بيان المركزي اليوم، أن إجمالي المبالغ المستردة خلال العام الماضي بلغت نحو 116.8 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 6.5 مليون جنيه خلال العام 2024، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها نحو مكافحة واقعية لمختلف الممارسات الاحتيالية.

ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة الحالية تفرض علينا ضرورة التفكير في حلول ديناميكية مبتكرة تتوائم مع المنهج الذي يتبعه المحتالون للتحايل على أنظمة التأمين والضوابط المصرفية، وفق ما قاله عبدالله.

وأضاف أن الحاجة تبرز إلى التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي على حد سواء وذلك لرفع القدرات البشرية للعاملين في هذا المجال فضلًا على خلق قنوات رسمية آمنة لتبادل المعلومات، بما يُسهم في رفع المستوى التأميني للقطاع المصرفي العربي في مواجهة مخاطر الاحتيال، وتحقيق مزيد من الاستقرار المصرفي والنمو الاقتصادي المستدام بأقل قدر ممكن من الآثار السلبية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ضحايا أعمال الاحتيال المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أصيبت بكسر في قدمها.. تفاصيل حالة سوسن بدر الصحية
زووم

أصيبت بكسر في قدمها.. تفاصيل حالة سوسن بدر الصحية
فروق كبيرة.. مقارنة أسعار هواتف آيفون 17 في مصر والسعودية والإمارات
اقتصاد

فروق كبيرة.. مقارنة أسعار هواتف آيفون 17 في مصر والسعودية والإمارات
عاجل| القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر
حوادث وقضايا

عاجل| القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

تأخروا في حقنه بالمصل| وفاة شاب بـ"داء الكلب".. وأسرته: "مس شيطاني"
أخبار المحافظات

تأخروا في حقنه بالمصل| وفاة شاب بـ"داء الكلب".. وأسرته: "مس شيطاني"

بسبب زميله.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سر أزمة إمام عاشور والأهلي
رياضة محلية

بسبب زميله.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سر أزمة إمام عاشور والأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
ارتدوا الكمامة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
قرار عاجل من الأهلي بإيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف