محافظ المركزي: استرداد 117 مليون جنيه لصالح ضحايا الاحتيال في 2025

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إن كانت هناك طفرة غير مسبوقة في إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا أعمال الاحتيال للقطاع المصرفي خلال 2025 مقارنة بالعام السابق له.

وأوضح خلال كلمته في فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر اليوم، وفق بيان المركزي اليوم، أن إجمالي المبالغ المستردة خلال العام الماضي بلغت نحو 116.8 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 6.5 مليون جنيه خلال العام 2024، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها نحو مكافحة واقعية لمختلف الممارسات الاحتيالية.

ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة الحالية تفرض علينا ضرورة التفكير في حلول ديناميكية مبتكرة تتوائم مع المنهج الذي يتبعه المحتالون للتحايل على أنظمة التأمين والضوابط المصرفية، وفق ما قاله عبدالله.

وأضاف أن الحاجة تبرز إلى التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي على حد سواء وذلك لرفع القدرات البشرية للعاملين في هذا المجال فضلًا على خلق قنوات رسمية آمنة لتبادل المعلومات، بما يُسهم في رفع المستوى التأميني للقطاع المصرفي العربي في مواجهة مخاطر الاحتيال، وتحقيق مزيد من الاستقرار المصرفي والنمو الاقتصادي المستدام بأقل قدر ممكن من الآثار السلبية.