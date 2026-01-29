استرداد 355 فدانًا من أراضي الدولة بكوم أوشيم في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

نجحت أجهزة الأمن بمحافظتي الفيوم والجيزة، مدعومة بأجهزة رقابية، في استرداد مساحة 355 فدانًا من أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها بوضع اليد بالمخالفة للقانون، وذلك خلال حملة مكبرة استهدفت منطقة كوم أوشيم واستعادة هيبة الدولة.

كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن الحملة تمكنت من استعادة هذه المساحة الواقعة بالقرب من محطة الرسوم في نطاق حدود مركز طامية، حيث لجأ بعض المعتدين للاستعانة بعدد من الخارجين عن القانون لفرض سيطرتهم على تلك الأراضي.

وشملت إجراءات الحملة إزالة خزان مياه أقيم بشكل مخالف على ترعة الجمهورية، بالإضافة إلى تكسير خطوط المياه التي تم مدها بطرق غير شرعية، وإزالة كافة أشكال التعديات الموجودة بالموقع بشكل فوري.

وأوضح "الأنصاري" أن هذه الأراضي تقع داخل حدود المناطق الصادر بشأنها قرار جمهوري يمنع التعدي عليها بأي صورة، لكونها أراضي حق انتفاع مملوكة للدولة، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لن يسمح بقيام أي مواطن بالاستيلاء على أراضي الدولة "مهما كان حجمه".