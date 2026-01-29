4 فواكه غنية بمضادات الأكسدة.. احرص على تناولها

توفر الفواكه الطازجة دفعة قوية للصحة والرفاهية، ليس فقط بفضل الفيتامينات والمعادن، بل أيضا لمحتواها العالي من مضادات الأكسدة، التي تلعب دورا محوريا في حماية الجسم من الجذور الحرة وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة، بحسب موقع Healthline.

فواكه غنية بمضادات الأكسدة

التوت الأحمر

توفر حبات التوت الأحمر جرعة ممتازة من الإيلاجيتانين، وهو مضاد أكسدة مرتبط بخصائص مضادة للالتهاب ومكافحة السرطان.

ويمكن إضافة التوت إلى حبوب الإفطار، أو العصائر، أو المربيات المنزلية، لتعزيز الصحة بشكل لذيذ.

البطيخ

البطيخ ليس منعشا فحسب، بل يحتوي على الليكوبين، مضاد أكسدة قوي يساعد في دعم صحة القلب والوقاية من بعض أنواع السرطان.

بالإضافة إلى كونه منخفض السعرات ومرطبا، فهو الخيار المثالي لصيف حار، ويمكن تناوله طازجا أو كعصير يروي العطش.

التوت الأسود

يعد التوت الأسود مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة، فضلا عن فيتامين C وK والمنغنيز.

ويرتبط التوت الأسود بتحسين وظائف الدماغ، تقوية المناعة، ودعم الهضم الصحي.

ويمكن تناوله طازجا، أو إضافته للفطائر، الحلويات، والسلطات الصيفية.

الفراولة

الفراولة، بلونها الأحمر الجذاب ونكهتها المميزة، غنية بفيتامين C، حمض الفوليك، والفلافونويد، ما يجعلها مضاد أكسدة قوي.

وتساهم في تعزيز صحة القلب، تحسين التحكم في مستوى السكر بالدم، ودعم المناعة.

ويمكن تناولها مباشرة، أو إضافتها للزبادي، الحلويات، أو صلصات الفواكه.

