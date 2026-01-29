ترامب: طلبت من بوتين عدم استهداف كييف لمدة أسبوع

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عدم استهداف كييف لمدة أسبوع واحد، بسبب تعرض المنطقة لدرجات حرارة التجمد.

وأكد ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض اليوم الخميس، إن بوتين وافق على وقف الضربات لمدة أسبوع.

وأوضح ترامب: "بسبب البرد القارس لديهم نفس ما لدينا طلبت شخصيا من الرئيس بوتين عدم إطلاق النار على كييف والمدن المختلفة لمدة أسبوع، ووافق على القيام بذلك".

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، لم يحدد ترامب موعد حديثه مع نظيره الروسي خلال تصريحاته التي أدلى بها اليوم الخميس.