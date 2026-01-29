إعلان

ترامب: طلبت من بوتين عدم استهداف كييف لمدة أسبوع

كتب : مصراوي

08:07 م 29/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عدم استهداف كييف لمدة أسبوع واحد، بسبب تعرض المنطقة لدرجات حرارة التجمد.

وأكد ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض اليوم الخميس، إن بوتين وافق على وقف الضربات لمدة أسبوع.

وأوضح ترامب: "بسبب البرد القارس لديهم نفس ما لدينا طلبت شخصيا من الرئيس بوتين عدم إطلاق النار على كييف والمدن المختلفة لمدة أسبوع، ووافق على القيام بذلك".

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، لم يحدد ترامب موعد حديثه مع نظيره الروسي خلال تصريحاته التي أدلى بها اليوم الخميس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب بوتين كييف البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تأخروا في حقنه بالمصل| وفاة شاب بـ"عضة كلب ضال".. وأسرته: "مس شيطاني"
أخبار المحافظات

تأخروا في حقنه بالمصل| وفاة شاب بـ"عضة كلب ضال".. وأسرته: "مس شيطاني"

"آخرها إغلاق هاتفه".. سجل غرامات إمام عاشور مع الأهلي
رياضة محلية

"آخرها إغلاق هاتفه".. سجل غرامات إمام عاشور مع الأهلي
الإنتربول يسلم "مستريح السيارات".. والنيابة تواجهه بالأحكام والشيكات| تفاصيل
حوادث وقضايا

الإنتربول يسلم "مستريح السيارات".. والنيابة تواجهه بالأحكام والشيكات| تفاصيل
"سياحة الموت".. لماذا يدفع الأثرياء آلاف الدولارات لرؤية "الخراب"؟
سفر وسياحة

"سياحة الموت".. لماذا يدفع الأثرياء آلاف الدولارات لرؤية "الخراب"؟

تعليق مثير للجدل من مدرب منتخب مصر السابق على أزمة إمام عاشور
رياضة محلية

تعليق مثير للجدل من مدرب منتخب مصر السابق على أزمة إمام عاشور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
ارتدوا الكمامة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
قرار عاجل من الأهلي بإيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف