قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ "مصراوي"، إن التجار لم يتوقفوا عن الشراء بشكل مستمر ولكن في حالة ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ مثل ما حدث إذا باع التاجر جرام ذهب مساء أمس بسعر 6800 جنيه وصباح اليوم وجد السعر وصل 7100 جنيه، فإنه من الطبيعي أن ينتظر التاجر قبل إعادة شراء الجرام بالسعر الجديد حتى لا يتكبد خسائر، بمعنى أن الأموال التي حصل عليها من البيع بالسعر القديم تُستخدم لاحقًا للشراء مرة أخرى إذا استقر السعر، لأن التجار عادة لا يملكون سيولة كافية لشراء الجرام بالسعر الجديد قبل أن يبيعوه.

وأوضح منيب أن هذا التوقف مؤقت ويهدف إلى التأكد من وجود مشترين بالسعر الجديد، تمامًا كما أن العميل له الحق في التردد عن الشراء عند ارتفاع الأسعار، فإن للتاجر الحق أيضًا في الانتظار إذا كان السعر أعلى من إمكانياته.

وأضاف أن سوق المشغولات الذهبية لا يعاني من نقص في المعروض نظرًا لقلة الطلب، بينما يوجد نقص في سبائك الذهب بسبب ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7375 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم، بينما بلغ سعر جرام عيار 14 نحو 4916 جنيهًا، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6321 جنيهًا، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 8428 جنيهًا.

