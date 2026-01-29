إعلان

ترامب يكشف سبب إغلاق عينيه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير

كتب : مصراوي

08:02 م 29/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يكن ينوي السماح لكل شخص على طاولة مجلس الوزراء بالتحدث، لأن الاجتماع استمر ثلاث ساعات في المرة السابقة، وأضاف أن "بعض الناس قالوا إنه أغلق عينيه".

وأوضح ترامب أثناء حديثه للصحفيين خلال اجتماع مجلس الوزراء بالبيت الأبيض: "انظروا، أصبح الأمر مملاً بعض الشيء".

وأضاف: "أنا أحب هؤلاء الأشخاص، هناك الكثير منهم. كان الأمر مملاً قليلًا، لكنني لم أنم. فقط أغلقت عيني لأنني أردت أن أنهي الاجتماع وأخرج من هنا"، ما أثار ضحك الحاضرين في الغرفة.

وأشار ترامب، إلى أنه إذا كان قد غلبه النوم بالفعل، فإن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث كانا سيوقظانه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب اجتماع مجلس الوزراء بالبيت الأبيض ماركو روبيو بيت هيجسيث

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"معندوش مساعدة خاصة".. محامي أحمد عز يكشف حقيقة زواجه
زووم

"معندوش مساعدة خاصة".. محامي أحمد عز يكشف حقيقة زواجه
9 كائنات نادرة لم تسمع بها من قبل- تُصيبك بالدهشة
علاقات

9 كائنات نادرة لم تسمع بها من قبل- تُصيبك بالدهشة

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
اقتصاد

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
الإنتربول يسلم "مستريح السيارات".. والنيابة تواجهه بالأحكام والشيكات| تفاصيل
حوادث وقضايا

الإنتربول يسلم "مستريح السيارات".. والنيابة تواجهه بالأحكام والشيكات| تفاصيل
محافظ المركزي: استرداد 117 مليون جنيه لصالح ضحايا الاحتيال في 2025
أخبار البنوك

محافظ المركزي: استرداد 117 مليون جنيه لصالح ضحايا الاحتيال في 2025

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
ارتدوا الكمامة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
قرار عاجل من الأهلي بإيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف