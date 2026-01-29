ترامب يكشف سبب إغلاق عينيه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يكن ينوي السماح لكل شخص على طاولة مجلس الوزراء بالتحدث، لأن الاجتماع استمر ثلاث ساعات في المرة السابقة، وأضاف أن "بعض الناس قالوا إنه أغلق عينيه".

وأوضح ترامب أثناء حديثه للصحفيين خلال اجتماع مجلس الوزراء بالبيت الأبيض: "انظروا، أصبح الأمر مملاً بعض الشيء".

وأضاف: "أنا أحب هؤلاء الأشخاص، هناك الكثير منهم. كان الأمر مملاً قليلًا، لكنني لم أنم. فقط أغلقت عيني لأنني أردت أن أنهي الاجتماع وأخرج من هنا"، ما أثار ضحك الحاضرين في الغرفة.

وأشار ترامب، إلى أنه إذا كان قد غلبه النوم بالفعل، فإن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث كانا سيوقظانه.