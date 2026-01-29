"رايب منزلي" يصيب سيدة و4 من أطفالها بالتسمم في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

استقبل مستشفى دار السلام المركزي شرقي محافظة سوهاج، سيدة و4 من أبنائها يعانون من أعراض تسمم غذائي وإعياء شديد، إثر تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة، ليتم حجزهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كان اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوصول الأسرة المصابة إلى المستشفى، حيث تبين من الفحص والتحريات وصول الأم "عايدة. ا" (35 عامًا)، وأبنائها "حبيبة. م" (14 عامًا)، و"محمد. م" (12 عامًا)، والطفل "أحمد. م" (عامين)، والصغير "محمود. م" (عامًا واحدًا)، جميعهم يقيمون بقرية عرب العطيات دائرة المركز.

كشف الكشف الطبي إصابة المذكورين بآلام في البطن وحالات قيء، وبسؤالهم أفادوا بأن الأعراض ظهرت عقب تناولهم "رايب منزلي"، نافين وجود أي شبهة جنائية وراء الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.