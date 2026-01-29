ترامب: حماس لعبت دورا محوريا في إعادة جثة آخر أسير إسرائيلي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لعبت دورا محوريا في إعادة آخر جثمان إسرائيلي، مضيفًا: "لم نكن سعداء معهم، لكنهم تمكنوا من العثور على رفاة آخر أسير".

وأكد ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض اليوم الخميس، أن حماس ستتخلى عن أسلحتها، مشيرًا إلى أن حماس كانت مساهما كبيرا في إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.

وشدد ترامب على ضرورة أن تتخلى حماس عن السلاح، قائلاً: "نريد الآن أن ننزع سلاح حماس، وعلى ما يبدو أنهم سيقومون بذلك".