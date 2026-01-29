فروق كبيرة: مقارنة أسعار هواتف آيفون 17 في مصر والسعودية والإمارات

سجلت أسعار هواتف 17iPhone فروق كبيرة بين السوق المصري والأسواق الخليجية، حيث تظهر الفروقات بوضوح عند مقارنة الأسعار بين مصر والسعودية والإمارات.

ويعرض "مصراوي"، في السطور التالية أسعار هواتف iPhone 17 في مصر والسعودية والإمارات، وفقًا لموقع "موبيزل":

تم احتساب الريال السعودي عند 12.52 جنيه والدرهم الإماراتي عند 12.79 جنيه، وفق وقت نشر هذا التقرير استنادا على بيانات البنك الأهلي المصري أكبر بنك في القطاع المصرفي المصري.

iPhone 17 نسخة 256 جيجا

السعر في مصر: سجل سعر هاتف iPhone 17 نسخة 256 جيجا في مصر نحو 62 ألف جنيه "ضمان زيرو ضريبة".

السعر في السعودية: بينما يصل سعر النسخة نفسها في السعودية إلى 3800 ريال، ما يعادل ( 47.57 ألف جنيه) يقل عن مصر بنحو 14.43 ألف جنيه.

السعر في الإمارات: سجل 3400 درهم ما يعادل (43.48 ألف جنيه) ويقل بنحو 18.52 ألف جنيه عن مصر.

iPhone 17 Pro نسخة 256 جيجا

السعر في مصر: سجل سعر هاتف iPhone 17 Pro نسخة 256 جيجا في مصر نحو 86 ألف جنيه "ضمان زيرو ضريبة".

السعر في السعودية: بينما بلغ سعر النسخة نفسها في السعودية إلى 5200 ريال، ما يعادل (65.1 ألف جنيه) يقل عن مصر بنحو 20.9 ألف جنيه.

السعر في الإمارات: سجل 4700 درهم ما يعادل (60.11 ألف جنيه) ويقل بنحو 25.89 ألف جنيه عن مصر.

iPhone 17 Pro Max نسخة 256 جيجا

السعر في مصر: سجل سعر هاتف iPhone 17 Pro Max نسخة 256 جيجا في مصر نحو 94 ألف جنيه "ضمان زيرو ضريبة".

السعر في السعودية: بينما يصل سعر النسخة نفسها في السعودية إلى 5700 ريال، ما يعادل (71.36 ألف جنيه) يقل عن مصر بنحو 22.64 ألف جنيه.

السعر في الإمارات: سجل 5100 درهم ما يعادل (65.22 ألف جنيه) ويقل بنحو 28.78 ألف جنيه عن مصر.

