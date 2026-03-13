لا يستطيع أي إنسان على وجه الأرض الاستغناء عن النوم؛ فهو ضرورة من ضروريات الحياة وفطرة خلقها الله، وجعلها راحة للبشر من عناء اليوم.

ومن لا يستطيع النوم بشكل طبيعي يعاني معاناة شديدة، إذ إن النوم له فوائد صحية كثيرة لا غنى عنها، ولكن هناك سؤال حير الكثيرين: ماذا يحدث لجسم الإنسان أثناء نومه؟ وهل يتغير شيء عما يحدث أثناء الاستيقاظ؟ هذا ما سنعرفه في السطور التالية.

يقول موقع sleepfoundation إن هناك العديد من المتغيرات التي تحدث للجسم والعقل أثناء النوم، وهي:

ماذا يحدث للجسم والعقل أثناء النوم

1- التنفس

يتباطأ التنفس خلال مرحلة النوم غير السريع، ويصل إلى أدنى معدلاته خلال المرحلة الثالثة من النوم العميق، ويزداد التنفس وقد يصبح غير منتظم خلال مرحلة النوم السريع.

2- معدل ضربات القلب

كما هو الحال مع التنفس، يبدأ معدل ضربات القلب بالتباطؤ خلال المرحلة الأولى، ويصل إلى أبطأ وتيرة له خلال المرحلة الثالثة، من ناحية أخرى، أثناء نوم حركة العين السريعة، يتسارع النبض ليصل إلى نفس معدل النبض تقريبًا أثناء اليقظة.

3- توتر العضلات:

تسترخي العضلات تدريجيًا خلال كل مرحلة من مراحل النوم غير السريع، وينخفض إجمالي إنفاق الجسم من الطاقة.

4- نشاط الدماغ:

عند قياس موجات الدماغ أثناء النوم، تظهر أنماط واضحة مرتبطة بكل مرحلة من مراحل النوم. في المراحل المبكرة من النوم غير الريمي، تتباطأ موجات الدماغ بشكل ملحوظ. ومع ذلك، في المرحلتين الثانية والثالثة، تحدث العديد من الاندفاعات السريعة لنشاط الدماغ.

في نوم حركة العين السريعة، يتسارع نشاط الدماغ، ما يُظهر أنواعًا مختلفة بشكل ملحوظ من موجات الدماغ، ويُعرف نوم حركة العين السريعة بأنه المرحلة الأكثر ارتباطًا بالأحلام الواضحة بسبب زيادة نشاط الدماغ.

5- الأحلام:

يكون الحلم أكثر شيوعًا وكثافة خلال نوم حركة العين السريعة، ولكنه قد يحدث في أي مرحلة من مراحل النوم.

6- مستويات الهرمونات:

يلعب النوم والساعة البيولوجية للجسم، أو الإيقاع اليومي، دورًا هامًا في تنظيم إنتاج العديد من الهرمونات، بما في ذلك:

الميلاتونين، الذي يساعد على تعزيز النوم.

هرمون النمو، الذي يدعم نمو العظام والعضلات، بالإضافة إلى عملية الأيض.

الكورتيزول، وهو جزء من نظام استجابة الجسم للتوتر.

الليبتين والغريلين، اللذان يساعدان في التحكم بالشهية.

تتقلب مستويات الهرمونات خلال مراحل النوم المختلفة، وقد تؤثر جودة النوم أيضًا على إنتاج الهرمونات خلال النهار.

