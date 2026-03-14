إسرائيل تستهدف مقر اليونيفيل في جنوبي لبنان

كتب : مصراوي

12:18 ص 14/03/2026

قوات اليونيفيل

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المقر الرئيسى للكتيبة النيبالية العاملة ضمن قوات حفظ السلام المؤقتة العاملة في لبنان يونيفيل، في تطور ميداني لافت ضمن التصعيد العسكري المتواصل فى بلدة "ميس الجبل"، جنوبي لبنان.
وقد أسفر القصف عن اندلاع حريق كبير داخل المقر، دون تسجيل إصابات في صفوف عناصر الكتيبة أو العاملين في الموقع، في حين سارعت فرق الإطفاء إلى التعامل مع النيران التي اندلعت في المكان.
يأتي هذا التطور في ظل تصعيد عسكري متسارع يشهده جنوب لبنان، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات والقرى في الجنوب والبقاع ، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.

