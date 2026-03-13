شارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، في مسيرة يوم القدس السنوية الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي شهدت تجمعًا كبيرًا في طهران اليوم الجمعة.

ورغم دخول الحرب على إيران، يومها الـ14 واستمرا عمليات القصف الإسرائيلي والأمريكي على العاصمة طهران، ظهر الرئيس الإيراني بشكل لافت خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي، حيث تجول بين المشاركين وهو على دراجة نارية.

كما شارك عدد من قادة إيران في مسيرة يوم القدس دون حراسة، في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.