القبض على قائد دراجة نارية وسيارة لأداء حركات استعراضية بالشرقية

كتب : صابر المحلاوي

12:14 ص 14/03/2026

القبض على قائد دراجة

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على قائد دراجة نارية وسيارة ملاكي، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهرهما أثناء أداء حركات استعراضية خطيرة على الطريق العام، ما أثار استياء المواطنين وخوفهم من تعرضهم لحوادث.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية التي كانت سارية التراخيص، والسيارة الملاكي منتهية التراخيص، فيما تبين أن قائدَي المركبتين لا يحملان رخص قيادة.

وعند مواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن الهدف كان اللهو فقط، دون إدراك خطورة تصرفهما على سلامة مستخدمي الطريق.

وتم التحفظ على المركبتين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

ضبط سائق الاستعراض بالسيارة شرطة المرور

ترامب يرفض نقل يورانيوم إيران إلى روسيا.. ويدرس إرسال قوات لتأمينه
بعد انتهاء الجرعات.. تفاصيل الحالة الصحية لشيخ الأزهر

بعد طلاقهما.. شيماء سيف تعود لمحمد كارتر
الداخلية تكشف سر فيديو "شقة الإسكندرية" المثير للجدل
بعد فيديو الدخان والبصل.. أسنان البحيرة تحذر من العلاج بوصفات غير علمية

