نزيف المخ من أخطر الحالات الطبية التي تهدد الحياة، إذ يحدث بين أنسجة الدماغ والجمجمة أو داخلها، ويتطلب عناية طبية فورية.

ويمكن أن يُؤدي النزيف إلى تقليل وصول الأوكسجين إلى الدماغ، ما يسبب أعراضًا خطيرة مثل الصداع، الغثيان، التقيؤ، وشلل الوجه، بالإضافة إلى العديد من الأعراض الأخرى.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الأعراض التي تنذر بحدوث نزيف في المخ، وفقًا لما ذكره موقع "nyp".

ما هي أعراض نزيف الدماغ الشائعة

قد تشعر بهذه الأعراض في الذراع أو الساق في جانب واحد من الجسم، وقد تتسبب في شلل في الوجه.

صداع مفاجئ وشديد

يُعرف هذا الصداع بصداع "الرعد" ويحدث عادة مع نزيف تحت العنكبوتية. يتميز بألم مفاجئ وشديد يستمر من دقيقة إلى خمس دقائق. رغم أنه ليس دائمًا خطيرًا، إلا أنه قد يكون مؤشرًا لحالة كامنة أكثر خطورة مثل نزيف الدماغ.

الغثيان والقيء

يمكن أن يرافق نزيف المخ شعور بالغثيان أو التقيؤ بشكل مفاجئ.

الارتباك

الشعور بالارتباك المفاجئ قد يكون أحد المؤشرات على حدوث نزيف داخل الدماغ.

الشعور بالدوار

الدوار أو الدوخة الشديدة هما من الأعراض التي قد تشير إلى حالة نزيف في الدماغ.

نوبات صرع

الإصابة بنوبات صرع غير مبررة قد تكون علامة تحذيرية أخرى على وجود نزيف داخل الدماغ.

أعراض أخرى قد تشير إلى نزيف في المخ:

صعوبة في البلع

ضعف البصر أو فقدانه، وحساسية مفرطة للضوء

صعوبة في التوازن أو التنسيق

تيبس الرقبة

كلام غير واضح أو غير طبيعي

صعوبة في الفهم أثناء القراءة أو الكتابة

الشعور بالخمول والنعاس

صعوبة في التنفس واضطراب في معدل ضربات القلب

في الحالات الشديدة، قد يحدث الغيبوبة.

