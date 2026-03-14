أظهرت نتائج فرز صناديق الانتخابات لاختيار نقيب المهندسين، عن تقدم المهندس محمد عبد الغني على منافسه المهندس هاني ضاحي، وذلك وفق النتائج المجمعة من اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.

ووفقا للحصر الأولى حصل المهندس محمد عبدالغني على 10 آلاف و400 صوتا تقريبا فيما حصل المهندس عاني ضاحي على 6 آلاف صوتا، وهذه النتيجة غير رسمية حيث ننتظر اعتماد اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين.

وحضر اليوم الجمعة في جميع اللجان ما يقرب من 17 ألف و500 مهندسا على مستوى الجمهورية، حيث جاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بإجمالي 4,280 مهندسا، تلتها محافظة الإسكندرية في المركز الثاني بواقع 2,268 مهندسا.