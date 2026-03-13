يتعرض مرضى القلب في كثير من الأحيان لآلام مفاجئة ومبرحة في منطقة الصدر، وقد تكون هذه الآلام مؤشرًا على الإصابة بذبحة صدرية أو حتى نوبة قلبية، مما يُهدد حياة المريض إذا لم يُسعَف فورًا.



فيما يلي، نعرض 6 خطوات بسيطة يمكن اعتبارها بمثابة إسعافات أولية تساعد في تخفيف الألم أو إنقاذ الحياة، ويمكن أن يُطبقها الشخص على نفسه لحين الوصول إلى المشفى، وذلك وفقًا لما أورده موقع Medical News Today.

6 طرق بسيطة قد تنقذ حياتك من الجلطات



1- اللوز أو حليب اللوز



إذا كان سبب الألم هو ارتجاع الحمض، فقد يُفيد تناول حفنة من اللوز أو شرب كوب من حليب اللوز. كما تُشير الدراسات إلى أن اللوز قد يُساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.



2- الكمادات الباردة



من الأسباب الشائعة لألم الصدر إجهاد عضلي نتيجة التمارين أو الصدمات. في هذه الحالة، يُنصح بوضع كمادات باردة على المنطقة المصابة لتخفيف الالتهاب والألم.



3- الثوم



أظهرت أبحاث عديدة أن الثوم يُساهم في تحسين صحة القلب، إذ يساعد على تقليل تراكم اللويحات في الشرايين، ما يقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية.



4- الأسبرين



إذا شعرت بآلام في الصدر، يُمكنك تناول قرص أسبرين، حيث يعمل كمُسكّن خفيف ويُساعد على منع تجلّط الدم. كما أن تناول جرعات منخفضة من الأسبرين بانتظام قد يُقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، لكن يجب استشارة الطبيب أولًا.



5- تغيير وضعية الجسم



عند الإحساس بالألم، حاول الاستلقاء مع رفع الرأس أعلى من مستوى الجسم. هذا الوضع قد يُخفف الضغط على القلب ويساعد في تقليل الألم تدريجيًا.



6- حليب الكركم



يحتوي الكركم على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات، وقد تُساعد في تقليل ألم الصدر والوقاية من أمراض القلب.

طريقة تحضير حليب الكركم



ولتحضيره: امزج ملعقة صغيرة من الكركم مع كوب من الحليب الدافئ، واشربه قبل النوم لتخفيف الأعراض.



كما أن هذه الطرق لا تُغني أبدًا عن الرعاية الطبية، لكنها قد تساعد مؤقتًا لحين التدخل العلاجي المناسب، وإذا شعرت بألم مفاجئ أو حاد في الصدر، توجه فورًا إلى أقرب مستشفى.

اقرأ أيضًا:

