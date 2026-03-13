نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض اقتراحًا قدمه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يقضي بنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا كجزء من اتفاق لإنهاء الحرب على إيران.

وأشارت المصادر إلى أن بوتين اقترح خلال اتصال هذا الأسبوع نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى روسيا من أجل إنهاء الصراع العسكري بالشرق الأوسط، لكن ترامب رفض الطلب.

وأضاف مسؤول أمريكي لـ"أكسيوس"، أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعرض فيها بوتين نقل اليورانيوم الإيراني المخصب لروسيا من أجل إنهاء الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن لم يتم قبوله.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن ترامب يتحدث مع الجميع دائماً على استعداده لعقد صفقة لكنها يجب أن تكون صفقة جيدة للولايات المتحدة.

وبحسب أكسيوس، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشت إرسال قوات خاصة إلى إيران لتأمين المخزون النووي في مرحلة لاحقة من الحرب.