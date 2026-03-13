إعلان

أكسيوس: ترامب يرفض مقترح بوتين لإنهاء الحرب على إيران

كتب : عبدالله محمود

11:54 م 13/03/2026

ترامب وبوتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض اقتراحًا قدمه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يقضي بنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا كجزء من اتفاق لإنهاء الحرب على إيران.

وأشارت المصادر إلى أن بوتين اقترح خلال اتصال هذا الأسبوع نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى روسيا من أجل إنهاء الصراع العسكري بالشرق الأوسط، لكن ترامب رفض الطلب.

وأضاف مسؤول أمريكي لـ"أكسيوس"، أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعرض فيها بوتين نقل اليورانيوم الإيراني المخصب لروسيا من أجل إنهاء الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن لم يتم قبوله.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن ترامب يتحدث مع الجميع دائماً على استعداده لعقد صفقة لكنها يجب أن تكون صفقة جيدة للولايات المتحدة.

وبحسب أكسيوس، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشت إرسال قوات خاصة إلى إيران لتأمين المخزون النووي في مرحلة لاحقة من الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب فلاديمير بوتين الحرب على إيران

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي