يعاني الكثيرون من زيادة الوزن، خاصة بالتزامن مع شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، إذ يُعرف عن رمضان أن البعض يعانون من الشراهة في الأكل وتناول الحلويات، ونفس الشيء يحدث طوال أيام العيد.

ولذلك يسعى الكثيرون لفقدان الوزن والكيلوغرامات التي اكتسبوها بطرق مختلفة. في السطور التالية، نوضح بعض المشروبات التي تساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن، بحسب ما ذكره موقع Healthline.

ما هي المشروبات التي تساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحتوي على كميات عالية من الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة قد تزيد من حرق الدهون وتعزز عملية الأيض، والماتشا هو نوع من الشاي الأخضر يحتوي على كمية أكبر من الكاتيكين مقارنة بالشاي الأخضر ذي الأوراق السائبة، ما يجعله خيارًا جيدًا لإنقاص الوزن، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين، الذي يمكن أن يساعد في تعزيز فقدان الوزن من خلال زيادة مستويات الطاقة وتحسين الأداء أثناء ممارسة الرياضة.

القهوة

تحتوي القهوة على الكافيين، وهو مادة تعمل كمنشط للجسم وقد تُساعد على فقدان الوزن، كما يمكن لها أن تُقلل من استهلاك الطاقة وتُعزز عملية الأيض، ما قد يُساعد على فقدان الوزن.

الشاي الأسود

مثل الشاي الأخضر، يحتوي الشاي الأسود على مركبات قد تُحفز فقدان الوزن، اذ يحتوي على نسبة عالية من البوليفينولات، بما في ذلك مجموعة من المركبات البوليفينولية تُسمى الفلافونويدات، البوليفينولات هي مضادات أكسدة قوية قد تُساعد على إنقاص وزن الجسم.

الماء

شرب المزيد من الماء قد يفيد أيضًا محيط خصرك، إذ يُشعرك بالشبع بين الوجبات ويزيد من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها، كما تشير الأبحاث إلى أن شرب الماء قبل الوجبات يُمهّد الطريق للنجاح عند محاولة تقليل السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

مشروبات خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، وهو مركب قد يحفز فقدان الوزن عن طريق خفض مستويات الأنسولين، وتحسين عملية الأيض، وكبح الشهية، وحرق الدهون.

