تعرض أحد الشوارع في إيران لقصف إسرائيلي أثناء إجراء رئيس السلطة القضائية الإيراني غلام حسين محسني إجئي، مقابلة تلفزيونية في المكان نفسه.

وخلال المقابلة، تجاهل رئيس السلطة القضائية الإيراني، القصف الذي وقع في المنطقة، حيث جاءت الغارة الإسرائيلية بالتزامن مع مسيرة يوم القدس، وواصل حديثه قائلاً: "إن الشعب الإيراني لا يخشى القصف".

وقال رئيس السلطة القضائية في إيران إن بلاده لن تتراجع أمام المعتدين، مشيراً إلى أن الحضور في مسيرات يوم القدس يأتي دعما للشعب الفلسطيني ولأحرار العالم.