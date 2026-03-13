إعلان

تحت القصف.. رئيس السلطة القضائية الإيراني يجري مقابلة تلفزيونية | فيديو

كتب : عبدالله محمود

10:01 م 13/03/2026

حرب إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض أحد الشوارع في إيران لقصف إسرائيلي أثناء إجراء رئيس السلطة القضائية الإيراني غلام حسين محسني إجئي، مقابلة تلفزيونية في المكان نفسه.

وخلال المقابلة، تجاهل رئيس السلطة القضائية الإيراني، القصف الذي وقع في المنطقة، حيث جاءت الغارة الإسرائيلية بالتزامن مع مسيرة يوم القدس، وواصل حديثه قائلاً: "إن الشعب الإيراني لا يخشى القصف".

وقال رئيس السلطة القضائية في إيران إن بلاده لن تتراجع أمام المعتدين، مشيراً إلى أن الحضور في مسيرات يوم القدس يأتي دعما للشعب الفلسطيني ولأحرار العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسيرة يوم القدس إيران وأمريكا الحرب على إيران الشرق الأوسط قادة إيران رئيس السلطة القضائية الإيراني

أحدث الموضوعات

رياضة عربية وعالمية

"رقم تاريخي جديد له".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
شئون عربية و دولية

ترامب في مأزق إيران.. 7 أسباب تحذر من تحول "الغضب الملحمي" إلى فشل تاريخي
شئون عربية و دولية

اعتقال 4 أشخاص في هولندا بعد هجوم على كنيس يهودي
أخبار العقارات

بالصور.. غلق باب التصويت في جولة الإعادة بانتخابات المهندسين وبدء أعمال
شئون عربية و دولية

الإمارات ترفض طلب إيران بإغلاق القواعد الأمريكية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

