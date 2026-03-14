تفاصيل حالة طقس ليلة السبت في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثير السحب الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق.

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب الممطرة، مصحوبة بنشاط الرياح على معظم الأنحاء.

وأضافت "هيئة الأرصاد الجوية" أن الرياح المصاحبة قد تؤدي إلى إثارة الرمال على بعض المناطق، مما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متفرقة.



