إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

05:30 م 13/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 13-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4976 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6398 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7465 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8531 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 59720 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85310 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 265314 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 426550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% إلى نحو 5101 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سبيكة الذهب الجنيه الذهب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

