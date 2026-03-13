ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 13-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4976 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6398 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7465 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8531 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 59720 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85310 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 265314 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 426550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% إلى نحو 5101 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.