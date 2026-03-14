قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول إيراني كبير، الجمعة، إن طهران تدرس حاليا إمكانية السماح لعدد محدود من ناقلات النفط بالمرور عبر مضيق هرمز، مشترطة أن يتم تداول قيمة الشحنات النفطية باستخدام عملة اليوان الصيني بدلا من الدولار الأمريكي.

خطة إدارة مرور النفط عبر مضيق هرمز

وأوضح المصدر، أن هذه الخطوة المحتملة تأتي في وقت تعكف فيه إيران على صياغة خطة جديدة لإدارة تدفق ناقلات النفط عبر الممر المائي الاستراتيجي.

ووفقا للمسؤول الإيراني، تهدف هذه الخطة إلى تنظيم مرور النفط عبر مضيق هرمز بما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية الجديدة لطهران، في محاولة للالتفاف على العقوبات المالية وتوسيع الاعتماد على العملات الآسيوية في التعاملات التجارية الدولية.

تأثير أزمة مرور النفط عبر مضيق هرمز على الأسواق

وأدت المخاوف المتزايدة في الأسواق العالمية بشأن إغلاق المضيق الذي يُعد شريانا حيويا للطاقة العالمية إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمي، إلى دفع أسعار النفط لتسجيل أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022.

وتتأثر الأسواق بشكل مباشر بأي قيود تُفرض على مرور النفط عبر مضيق هرمز، مما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي لدى الدول المستوردة للطاقة.

تحذيرات أممية من قيود مرور النفط عبر مضيق هرمز

وحذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من أن القيود المفروضة على تدفق السفن وحركة مرور النفط عبر مضيق هرمز، سيكون لها تأثير هائل على الجهود الإنسانية في ظل استمرار الحرب.

وأكد توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن توقف إبحار السفن عبر هذا المضيق يؤدي لانتشار العواقب السلبية بسرعة، مشيرا إلى أن نقل الغذاء والدواء والأسمدة وغيرها من الإمدادات الأساسية سيصبح أكثر صعوبة وأعلى تكلفة على المستوى العالمي.