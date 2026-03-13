إعلان

كثرة التبول ليلا قد تنذر بأمراض خطيرة.. لا تتجاهل هذا العرض

كتب : نورهان ربيع

08:00 م 13/03/2026

أسباب كثرة التبول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


يعاني كثيرون، خصوصًا كبار السن، من كثرة التبول أثناء الليل، وغالبًا ما يُعزى هذا العرض إلى التقدم في العمر، إلا أن الأبحاث الطبية تشير إلى أن التبول الليلي المتكرر قد يكون أيضًا مؤشرًا على الإصابة بأمراض خطيرة، تستوجب الانتباه وعدم تجاهلها.


وبحسب ما أوضحه موقع Healthline، فإن هذا العرض قد يكون طريقة الجسم في دق ناقوس الخطر للكشف عن مشكلة صحية كامنة.


ما هي أعراض التبول الليلي

وفي بعض الحالات، يكون التبول الليلي عرضًا لحالة طبية كامنة، فقد يكون مثلا أحد أعراض مرض الفشل الكلوي المزمن، وقصور القلب الاحتقاني، وداء السكري، وتضخم البروستاتا.

ما هي أعراض اضطرابات النوم

وقد يكون أيضًا أحد أعراض اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، أو الأرق، أو متلازمة تململ الساقين.


وفي بعض الأحيان تعاني النساء من كثرة التبول ليلا بسبب الحمل والولادة، نتيجة ضعف عضلات المثانة وقاع الحوض.

ما أسباب كثرة التبول

ومن الأسباب الشائعة الأخرى لكثرة التبول ليلا التهابات المسالك البولية المزمنة، وشرب كميات زائدة من السوائل (خاصةً تلك التي تحتوي على الكافيين والكحول) قبل النوم، والعدوى البكتيرية في المثانة، والأدوية التي تحفز التبول (مدرات البول).

كثرة التبول التبول اضطرابات النوم عضلات المثانة المثانة

فيديو قد يعجبك



إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم