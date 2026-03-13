أصبحت مشروبات الطاقة منتشرة بشكل كبير بين الشباب والفتيات، حيث يعتقدوا أنها تساهم في زيادة التركيز والطاقة، ولكن على الرغم من هذه الفوائد المحتملة، فإن هناك العديد من المخاطر الصحية التي قد تؤثر سلبًا على الجسم والعقل.

ووفقًا لموقع clevelandclinic إليك أضرار تناول مشروبات الطاقة:

استهلاك مشروبات الطاقة من حين لآخر من قِبل الأشخاص الأصحاء ضار، لكن تناولها بانتظام قد يزيد من خطر الآثار الصحية السلبية، فالجمع بين الكافيين والسكريات المضافة في مشروبات الطاقة يرتبط بانخفاض حساسية الأنسولين وارتفاع نسبة السكر في الدم.

هل مشروبات الطاقة تؤدي إلى تعرضك لخطر الإصابة بالاكتئاب



(قلق، اكتئاب، إسهال، الهلوسة، الصداع، تقلبات المزاج، غثيان، معدل ضربات القلب السريع ( تسرع القلب )، تسوس الأسنان، زيادة الوزن).

هل مشروبات الطاقة تسبب السكتة الدماغية ومشكلات القلب

مشروبات الطاقة قد تُسبب السكتة الدماغية أيضًا، السكتة الدماغية تشبه النوبة القلبية، ولكن في الدماغ، تسمى الحالة التي قد تسبب السكتة الدماغية بعد تناول مشروب طاقة بمتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية القابلة للعكس، هذا التشنج المفاجئ في الأوعية الدموية في الدماغ قد يقلل من تدفق الدم إليه أو يسبب نزيفًا.

