كشف خبراء طبيون أن جسم الإنسان يمتلك قدرة مذهلة على البقاء على قيد الحياة حتى بعد فقدان أجزاء كبيرة منه، باستثناء بعض الأعضاء الحيوية التي لا غنى عنها.

5 أعضاء ضرورية لاستمرار الحياة

وأوضح الأطباء أن خمسة أعضاء فقط ضرورية لاستمرار الحياة: الدماغ، القلب، الرئتان، الكبد، والكليتان، أما بقية الأعضاء، فيمكن الاستغناء عنها أو تعويض وظائفها باستخدام تقنيات طبية متقدمة، بحسب موقع LiveScience.

وقالت الدكتورة جيسيكا ويفر، جراحة الإصابات في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، إن فقدان الذراعين أو الساقين لا يُشكل تهديدًا مباشرًا للحياة، إذ يمكن استخدام أطراف صناعية لتعويض الساقين، بينما تظل اليدان أكثر أهمية على المستوى العملي.

التحدي الأكبر

وأشارت ويفر إلى أن التحدي الأكبر يكمن في السيطرة على فقدان الدم الحاد، إذ يُصعب التعافي عند فقدان أكثر من ثلاثة لترات من الدم من إجمالي خمسة لترات في جسم البالغ.

وأوضحت أن بعض الحالات التي تبدو ميؤوسًا منها يمكن النجاة منها بفضل التدخل الطبي السريع، ما يبرز أهمية الخبرة الجراحية والتقنيات الحديثة.

كما أشار الخبراء إلى أن الإنسان يمكن أن يعيش مع فقدان أجزاء من الكبد أو الدماغ، بشرط بقاء جذع الدماغ سليماً لضمان الوظائف الحيوية مثل التنفس، بينما تكفي كلية واحدة لاستمرار الحياة، ويمكن التبرع بالأخرى لمن يحتاجها.

وتتيح التطورات الطبية الحديثة إمكانية تعويض وظائف بعض الأعضاء باستخدام أجهزة مثل غسيل الكلى أو تقنية ECMO التي تقوم بوظائف القلب والرئتين مؤقتًا قبل إجراء عمليات الزرع، لكن هذه الأجهزة لا يمكن أن تحل مكان الكبد أو الدماغ بشكل دائم.

وأكد جيسون واسمَن، أستاذ الدراسات الطبية الأساسية في جامعة أوكلاند، أن هذه الأجهزة تُستخدم كجسر لعلاج الحالات الحرجة وليست حلاً دائمًا، وأن القرار الطبي يعتمد على حالة المريض وظروفه الصحية.

العيون واللسان

وأوضح العلماء أن هناك أجزاء أخرى في الجسم، مثل العيون واللسان، تؤثر على جودة الحياة لكنها ليست ضرورية للبقاء على قيد الحياة، بينما ضروس العقل مثيرة للجدل حول فائدتها البيولوجية.

