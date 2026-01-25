هل الإنفلونزا معدية دائما؟.. دراسة تكشف الحقيقة

أظهرت تجربة علمية حديثة أن مشاركة الغرفة مع أشخاص مصابين بالإنفلونزا لا تضمن الإصابة بالفيروس، رغم جميع الظروف المصممة لتسهيل انتقال العدوى.

التجربة

في تجربة أُجريت بجامعة ماريلاند الأمريكية، أمضى متطوعون عدة أيام في غرف فندق صغيرة مع أشخاص مصابين بالإنفلونزا، حيث لعبوا ألعابًا جماعية، مارسوا التمارين الرياضية، وتبادلوا أدوات مثل الأقلام وأجهزة الميكروفون والأجهزة اللوحية، تم ضبط الغرفة بحيث تقل التهوية، مع الحفاظ على درجة حرارة بين 22 و25 درجة مئوية ورطوبة بين 20٪ و45٪.

نسختان من التجربة

الأولى: مانح واحد مصاب مع ثمانية متلقين، والثانية: أربعة مانحين مع ثلاثة متلقين.

نتائج غير متوقعة

رغم تأكيد وجود عدوى نشطة لدى المتبرعين، لم يُصب أي من المتلقين بالإنفلونزا، أبلغ بعضهم عن أعراض خفيفة مثل الصداع، لكن لم يكن هناك دليل على إصابة فعلية، بحسب ساينس أليرت.

لماذا لم تنتشر العدوى؟

حلل الباحثون التجربة وحددوا ثلاثة عوامل رئيسية:

كمية الفيروس المنبعثة كانت منخفضة: قد يكون ذلك مرتبطًا بعمر المتبرعين أو شدة أعراضهم أو سلالة الفيروس.

مناعة جزئية لدى المتلقين: معظمهم تعرض للإنفلونزا سابقًا وتلقى لقاحات متعددة، ما حدّ من فرص الإصابة.

حركة الهواء في الغرفة: استخدام المراوح أدى إلى تشتيت الفيروسات، ما قلل من كمية الفيروس المستنشقة.