مسؤول أمريكي: معبر رفح سيُفتح نهاية الأسبوع الجاري

كتب- محمود الطوخي

12:45 ص 26/01/2026

معبر رفح من الجانب الفلسطيني

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، الأحد، إن معبر رفح سيفتح هذا الأسبوع، مرجحا أن يتم ذلك نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت القناة 12 العبرية نقلا عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة.

وأشار مكتب نتنياهو، إلى أن فتح المعبر كان مشروطا بإعادة جميع الأسرى الأحياء والأموات وبذل حماس أقصى جهدها لإعادتهم، مضيفا "سنفتح المعبر بمجرد استكمال عملية تحديد مكان جثة ران جويلي وفقا للاتفاق مع واشنطن".

وأكد مكتب نتنياهو، التزامه بإعادة جثة جويلي، متعهدا بعدم ادخار جهد في هذا الشأن.

