تناول بعض التوابل الشائعة تسهم في الحفاظ على مستويات السكر وتحسين استجابة الجسم للأنسولين.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز التوابل الشائعة التي تحمي من تقلبات مستويات السكر في الدم، وفقا لـ "VeryWellHealth".

القرفة

تناول القرفة يحسن حساسية الجسم للإنسولين ويساعد على استقرار مستويات السكر.

الزنجبيل

يساهم في خفض سكر الدم وتحسين المؤشرات الأيضية، لكن يجب عدم الإفراط في استهلاكه.

الكركم

الكركم غني بالكركمين، مضاد الأكسدة القوي الذي يساعد على ضبط سكر الدم وتحسين استجابة الخلايا للإنسولين، ويحد من الالتهابات الناتجة عن ارتفاع السكر المزمن.

الزعفران

الزعفران يتميز بنكهته ولونه، كما إنه يساعد مرضى السكري من النوع الثاني على خفض السكر وتقليل الالتهابات.

جوزة الطيب

تسهم في خفض مستويات السكر وتحسين مؤشرات الأنسولين، إضافة إلى تقليل الإجهاد التأكسدي.

اقرأ أيضا:

بعد ترويج المشاهير لـ حمام الثلج.. كيف يؤثر على جسمك؟

إهمالها يسبب مضاعفات.. علامة تحذيرية في الفم تدل على الإصابة بالسكري

5 فئات ممنوعة من تناول السحلب.. أخصائي تغذية يحذر

يختبئ دون أن يلاحظه أحد.. علامة في الرقبة تدل على سرطان خطير



علامة مفاجئة على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة