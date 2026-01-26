إعلان

توابل تساعد على استقرار مستويات السكر وتحسين حساسية الإنسولين

كتب : شيماء مرسي

01:00 ص 26/01/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تناول بعض التوابل الشائعة تسهم في الحفاظ على مستويات السكر وتحسين استجابة الجسم للأنسولين.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز التوابل الشائعة التي تحمي من تقلبات مستويات السكر في الدم، وفقا لـ "VeryWellHealth".

القرفة

تناول القرفة يحسن حساسية الجسم للإنسولين ويساعد على استقرار مستويات السكر.

الزنجبيل

يساهم في خفض سكر الدم وتحسين المؤشرات الأيضية، لكن يجب عدم الإفراط في استهلاكه.

الكركم

الكركم غني بالكركمين، مضاد الأكسدة القوي الذي يساعد على ضبط سكر الدم وتحسين استجابة الخلايا للإنسولين، ويحد من الالتهابات الناتجة عن ارتفاع السكر المزمن.

الزعفران

الزعفران يتميز بنكهته ولونه، كما إنه يساعد مرضى السكري من النوع الثاني على خفض السكر وتقليل الالتهابات.

جوزة الطيب

تسهم في خفض مستويات السكر وتحسين مؤشرات الأنسولين، إضافة إلى تقليل الإجهاد التأكسدي.

اقرأ أيضا:

بعد ترويج المشاهير لـ حمام الثلج.. كيف يؤثر على جسمك؟

إهمالها يسبب مضاعفات.. علامة تحذيرية في الفم تدل على الإصابة بالسكري

5 فئات ممنوعة من تناول السحلب.. أخصائي تغذية يحذر

يختبئ دون أن يلاحظه أحد.. علامة في الرقبة تدل على سرطان خطير

علامة مفاجئة على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

توابل تخفض السكر جوزة الطيب القرفة الزنجبيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الذهب يُسجل مستوى قياسيًا جديدًا فوق 5000 دولار للأونصة
اقتصاد

الذهب يُسجل مستوى قياسيًا جديدًا فوق 5000 دولار للأونصة
الجيش الإسرائيلي يتأهب على جميع الجبهات.. هل خوفا من انتقام إيران؟
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي يتأهب على جميع الجبهات.. هل خوفا من انتقام إيران؟
نقيب المحامين يصدر بيانًا مهمًا بشأن أزمة نيابة النزهة
أخبار مصر

نقيب المحامين يصدر بيانًا مهمًا بشأن أزمة نيابة النزهة
جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
أخبار المحافظات

جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
"قطعوا ديله بالمنشار".. القصة الكاملة لواقعة صيد قرش نادر بالبحر الأحمر
أخبار المحافظات

"قطعوا ديله بالمنشار".. القصة الكاملة لواقعة صيد قرش نادر بالبحر الأحمر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت