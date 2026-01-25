إعلان

بـ"لوك جريء" أنابيلا هلال تخطف الأضواء في أحدث ظهور

كتب : نرمين ضيف الله

07:00 م 25/01/2026 تعديل في 07:03 م
تألقت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال بإطلالة جريئة، وذلك خلال صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت مرتدية طقماً جلدياً باللون البرجندي، مكوناً من قميص بأكمام طويلة وشورت قصير (Hot Pants).

ونسقت إطلالتها مع جوارب طويلة شفافة وحذاء أسود بكعب عالٍ، مما أضفى لمسة من الأناقة والجاذبية.

وفق موقع "Forbes" اللون البرجندي لوناً أكثر تطوراً وجدية من اللون الأحمر التقليدي، ويرمز إلى الطموح، الفخامة، الثروة، والسلطة.

في الموضة يضفي هذا اللون لمسة راقية ودافئة على الإطلالات، ويمنحها أناقة كلاسيكية بروح متجددة، هو خيار جريء وجذاب يعكس الثقة والذوق الرفيع لمن ترتديه.

