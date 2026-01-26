موعد إعلان نتائج كليات جامعة العاصمة الفصل الدراسي الأول 2026

أكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة العاصمة حلوان سابقا، لشئون التعليم والطلاب، على توجيهات سرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2026 للعام الجامعي 2025 - 2026، مؤكدا أنه من المقرر بدء إعلان نتائج الكليات تباعا وأولا بأول خلال الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل.

وأضاف نائب رئيس جامعة العاصمة لشئون التعليم والطلاب، خلال تصريحات لـ"مصراوي" انتظام العمل بالكنترولات لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول. وأكد أن امتحانات الفصل الأول مرت دون أي مشكلات أو معوقات، لافتا أن الجامعة ستستضيف عدد من الأنشطة الطلابية خلال إجازة نصف العام.

في سياق متصل، أعلنت جامعة العاصمة أنه دعما للأنشطة الطلابية الهادفة وتعزيز الوعي الوطني والثقافي لدى طلابها، تم سفر فوج جامعة العاصمة المشارك في فعاليات قطار الشباب (رحلة الأقصر وأسوان)، والذي يضم 59 طالبًا وطالبة من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، والفائزين بالمسابقات والفعاليات الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول، وذلك ضمن البرامج التي تستهدف إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرّف على المقومات الحضارية والسياحية لمصر، وتنمية روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية. ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، في إطار حرص إدارة الجامعة على تحفيز الطلاب المتفوقين والمتميزين، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة القومية، ودعم التجارب التثقيفية التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز خبراته الحياتية. وتُعد مشاركة طلاب جامعة العاصمة في قطار الشباب فرصة متميزة للاطلاع على المعالم التاريخية والحضارية بمحافظتي الأقصر وأسوان، بما يسهم في رفع الوعي السياحي والثقافي لدى الطلاب، ويعزز من دور الأنشطة الطلابية كأحد المحاور الأساسية في العملية التعليمية المتكاملة. وجاء تنفيذ ومتابعة سفر الفوج تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، نشوة علي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بما يضمن توفير كافة سبل الرعاية والتنظيم للطلاب المشاركين، وخروج الرحلة بالصورة المشرفة التي تليق باسم جامعة العاصمة.