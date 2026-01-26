إعلان

جيش الاحتلال يحقق مع جندي إسرائيلي بتهمة فبركة خطف فلسطيني وابتزاز عائلته

كتب : مصراوي

12:47 ص 26/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفاد موقع تايمز أوف إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي، فتح تحقيق رسمي مع أحد جنوده، على خلفية الاشتباه بتورطه في فبركة حادثة خطف فلسطيني، ومحاولة ابتزاز عائلته ماليًا مقابل الإفراج عنه.

وبحسب تقرير تايمز أوف إسرائيل، فإن الجندي المشتبه به يخدم ضمن صفوف الشرطة العسكرية الإسرائيلية، واستغل مهامه أثناء توقيف فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز.

وأكد التقرير أنه خلال فترة الاحتجاز قام الجندي بالتقاط صور للمعتقل ثم أرسلها إلى أفراد من عائلته، مدعيًا أن ابنهم تعرض لعملية خطف.

وأوضح التقرير أن الجندي طالب العائلة بدفع مبلغ مالي على سبيل الفدية، مقابل الإفراج عن نجلهم من الاحتجاز.

وذكرت إذاعة البث الإسرائيلية أن تفاصيل الواقعة تكشفت لاحقًا، ما استدعى تدخل الجهات المختصة وفتح تحقيق فوري في الحادثة.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، فإن المعتقل الفلسطيني كان قد أوقف أثناء محاولته دخول إسرائيل بشكل غير قانوني قادمًا من الضفة الغربية المحتلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال الإسرائيلي فبركة خطف فلسطيني الشرطة العسكرية الإسرائيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجيش الإسرائيلي يتأهب على جميع الجبهات.. هل خوفا من انتقام إيران؟
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي يتأهب على جميع الجبهات.. هل خوفا من انتقام إيران؟
إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية
حوادث وقضايا

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية

"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
أخبار مصر

"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة

عزيز الشافعي وأمير طعيمة.. توافد نجوم الفن والموسيقى على عزاء والد الموزع
زووم

عزيز الشافعي وأمير طعيمة.. توافد نجوم الفن والموسيقى على عزاء والد الموزع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت