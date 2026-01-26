وكالات

أفاد موقع تايمز أوف إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي، فتح تحقيق رسمي مع أحد جنوده، على خلفية الاشتباه بتورطه في فبركة حادثة خطف فلسطيني، ومحاولة ابتزاز عائلته ماليًا مقابل الإفراج عنه.

وبحسب تقرير تايمز أوف إسرائيل، فإن الجندي المشتبه به يخدم ضمن صفوف الشرطة العسكرية الإسرائيلية، واستغل مهامه أثناء توقيف فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز.

وأكد التقرير أنه خلال فترة الاحتجاز قام الجندي بالتقاط صور للمعتقل ثم أرسلها إلى أفراد من عائلته، مدعيًا أن ابنهم تعرض لعملية خطف.

وأوضح التقرير أن الجندي طالب العائلة بدفع مبلغ مالي على سبيل الفدية، مقابل الإفراج عن نجلهم من الاحتجاز.

وذكرت إذاعة البث الإسرائيلية أن تفاصيل الواقعة تكشفت لاحقًا، ما استدعى تدخل الجهات المختصة وفتح تحقيق فوري في الحادثة.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، فإن المعتقل الفلسطيني كان قد أوقف أثناء محاولته دخول إسرائيل بشكل غير قانوني قادمًا من الضفة الغربية المحتلة.