فيتامين (د).. درعك ضد التهابات الشتاء

أظهرت دراسة حديثة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن تناول مكملات فيتامين (د) خلال فصل الشتاء يمكن أن يقلل بشكل ملموس من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي ويخفض احتمالية دخول المستشفى بسببها.

الدراسة

حلل علماء بريطانيون بيانات أكثر من 36,000 بالغ من البنك الحيوي البريطاني، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين (د) أكثر عرضة بنسبة 33% لدخول المستشفى مقارنة بمن لديهم مستويات كافية من الفيتامين، بحسب ديلي ميل.

وأوضحت الدراسة أن كل زيادة قدرها 10 نانومول/لتر في مستوى فيتامين (د) في الدم تقلل معدل دخول المستشفى بنسبة 4%.

أهمية فيتامين (د)

قالت آبي بورنو، الخبيرة في علم المناعة الغذائية والمعدة الرئيسية للدراسة: "فيتامين (د) ضروري لصحتنا البدنية؛ فهو يدعم صحة العظام والعضلات، وخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات تساعد على تقليل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الخطيرة التي قد تتطلب دخول المستشفى."

الفئات الأكثر عرضة

تشير الدراسة إلى أن كبار السن هم الأكثر عرضة لهذه الالتهابات، حيث يأتي الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية ضمن أسباب الوفاة العشرين الأولى للأشخاص بين 50 و74 عامًا، ويرتفع إلى قائمة العشرة الأوائل لمن تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

مصادر فيتامين (د)

يتم الحصول على فيتامين (د) طبيعيًا من التعرض لأشعة الشمس، والأسماك الدهنية، واللحوم الحمراء، وصفار البيض. ويؤكد الخبراء أن المكملات الغذائية فعّالة في رفع المستويات خلال الشتاء، خاصة عندما يكون التعرض للشمس محدودًا.