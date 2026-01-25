تصوير - نادر نبيل:

وصل منذ قليل مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر عزاء والد الموسيقي أحمد إبراهيم، والمقام في مسجد الشرطة بالتجمع. وقدم مصطفى شوبير التعازي والمواساة لـ أحمد إبراهيم وجميع أفراد الأسرة والأصدقاء خلال العزاء. حرص عدد من نجوم الفن والموسيقى على تقديم واجب العزاء والمواساة، أبرزهم الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، الملحن أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، وغيرهم. يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم،أعلن الجمعة الماضية، عن وفاة والده، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا حبيبي وروحي مات". آخر أعمال الموزع أحمد إبراهيم أغنية "خذلني" مع المطربة آمال ماهر، وتم طرحها على "يوتيوب" وتعاون فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي.