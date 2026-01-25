"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات

عزيز الشافعي وأمير طعيمة.. توافد نجوم الفن والموسيقى على عزاء والد الموزع

شاركت الفنانة مي عز الدين متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها بجوار الأهرامات.

ونشرت مي صورًا لها بجوار الأهرامات، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: :"ايه الحلاوة دي"، الهرم الرابع"، "يا عمري ايه الجمال دا"، "اية القمر دا"، "منورة يا قلبي".

يذكر أن الفنانة مي عز الدين، قد احتفلت بزفافها على أحمد تيمور في نوفمبر الماضي.