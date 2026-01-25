إعلان

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات

كتب : معتز عباس

07:34 م 25/01/2026
شاركت الفنانة مي عز الدين متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها بجوار الأهرامات.

ونشرت مي صورًا لها بجوار الأهرامات، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: :"ايه الحلاوة دي"، الهرم الرابع"، "يا عمري ايه الجمال دا"، "اية القمر دا"، "منورة يا قلبي".

يذكر أن الفنانة مي عز الدين، قد احتفلت بزفافها على أحمد تيمور في نوفمبر الماضي.

