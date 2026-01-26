انهيار جزئي للتربة أثناء أعمال حفر في شوارع الرياض.. فيديو

وكالات

شهدت العاصمة السعودية الرياض حادثة انهيار جزئي للتربة أثناء تنفيذ أعمال حفر في أحد مشاريع البنية التحتية، ما استدعى تحركا فوريا من الجهات المعنية لاحتواء الموقف وضمان سلامة المرافق واستمرارية الخدمات دون تأثر.

ونقلت قناة العربية السعودية تفاصيل الحادث الذي وقع وامتد تأثير الانهيار إلى بعض المرافق المجاورة، متسببًا في انكسار أحد أنابيب المياه، ما أدى إلى تجمع كميات من المياه المتبقية داخل الأنابيب في موقع الأعمال.

انهيار جزئي وتسرب للمياه في شارع العليا بـ #الرياض.. وتعليق رسمي يكشف التفاصيل pic.twitter.com/bhn97bviss — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 25, 2026

وأوضح مركز البنية التحتية في العاصمة الرياض في بيان رسمي، أن الجهات الخدمية المختصة فعلت خطط الطوارئ المعتمدة لديها فور وقوع الحادث، الأمر الذي أسهم في السيطرة السريعة على الوضع ومنع تفاقم الأضرار.

وأكد أن الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين ظلت مستقرة ولم تشهد أي انقطاع، في ظل الجهود المتواصلة التي بُذلت لعزل الأصول المتضررة وتأمين الموقع بالكامل.