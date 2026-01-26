إعلان

انهيار جزئي للتربة أثناء أعمال حفر في شوارع الرياض.. فيديو

كتب : مصراوي

01:03 ص 26/01/2026

انهيار جزئي للتربة أثناء أعمال حفر

وكالات

شهدت العاصمة السعودية الرياض حادثة انهيار جزئي للتربة أثناء تنفيذ أعمال حفر في أحد مشاريع البنية التحتية، ما استدعى تحركا فوريا من الجهات المعنية لاحتواء الموقف وضمان سلامة المرافق واستمرارية الخدمات دون تأثر.

ونقلت قناة العربية السعودية تفاصيل الحادث الذي وقع وامتد تأثير الانهيار إلى بعض المرافق المجاورة، متسببًا في انكسار أحد أنابيب المياه، ما أدى إلى تجمع كميات من المياه المتبقية داخل الأنابيب في موقع الأعمال.

وأوضح مركز البنية التحتية في العاصمة الرياض في بيان رسمي، أن الجهات الخدمية المختصة فعلت خطط الطوارئ المعتمدة لديها فور وقوع الحادث، الأمر الذي أسهم في السيطرة السريعة على الوضع ومنع تفاقم الأضرار.

وأكد أن الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين ظلت مستقرة ولم تشهد أي انقطاع، في ظل الجهود المتواصلة التي بُذلت لعزل الأصول المتضررة وتأمين الموقع بالكامل.

الرياض حادثة انهيار جزئي للتربة السعودية

