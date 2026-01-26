مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، أن ثورة يناير نجحت وأنها نقطة مضيئة في التاريخ الحديث؛ نظراً لتوافر عدد من العوامل التي أدت إلى نجاحها في تحقيق هدفها الأول وهو فكرة الإطاحة بالنظام.

وقال الجلاد خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر في برنامج الحكاية: "أنا ضد فكرة أنها كانت مؤامرة، وأوافق أن هناك أطرافاً خارجية وأي ثورة بها أطراف خارجية، ولكن كان هناك أشخاص مخلصون نزلوا للاعتراض على النظام والاعتراض على أوضاع سائدة في مصر".

وأضاف الجلاد: "مسألة أن قوى أخرى مثل تيار الإسلام السياسي والإخوان المسلمين جنوا نتائج الثورة، كانت نتيجة طبيعية لخطيئة كبيرة جداً ارتكبت في السنوات التي سبقتها، وهي أن النظام كان قد أغلق المجال العام سياسياً وحزبياً ولم يسمح للقوى الحزبية الشرعية المعارضة، أياً كان طيفها".

وتابع الجلاد: "النظام السياسي في مصر عندما يضيق الخناق على الأطياف السياسية في مصر، فإن المستفيد الوحيد هو تيار الإسلام السياسي، وهو ما حدث في 2011، وهو ما أدى إلى إجهاض كثير من أهداف الثورة التي كانت راقية وسلمية".

ووصف الجلاد ما حدث في 2011 بأنه كشف عن شيء خطير جداً، وهو أن أي ثورة حتى تحقق أهدافها لا بد أن يكون لها قيادة سياسية، ولكن ما حدث أنه عندما رحل النظام، دخلنا في حالة من الفراغ السياسي ليس على مستوى الأحزاب والقوى السياسية فقط، ولكن على مستوى الرموز والشخصيات، وعدم وجود قيادات عاقلة تطرح نفسها بديلاً وتقود ما بعد الثورة؛ هو ما أدى إلى تقييم البعض أنها ثورة فاشلة أو ناقصة.

وأكمل: "أنا أعتقد أنها ثورة نجحت نجاحاً محدوداً".