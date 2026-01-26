إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة


كتبت- داليا الظنيني:

01:13 ص 26/01/2026

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، أداء مجلس النواب الحالي في التعامل مع القرارات الحكومية، معتبرًا أن مقارنته ببرلمان 2010 ظالمة لأن المجلس الحالي خضع لهندسة انتخابية رسمت هذا المشهد مسبقًا، لولا تدخل "الفيتو" الرئاسي في بعض المواقف لضبط الأمور.

وقال الجلاد خلال استضافته ببرنامج "الحكاية": "أنا مش عايز اتكلم عن الانتخابات واللي حصل فيها أنا عايز أكون إيجابي أكتر ونتكلم عن دور البرلمان الحالي".

وأكد الجلاد، أن البرلمان هو "حلة البريستو" التي يجب أن تنفس عن الغضب الشعبي عبر محاسبة حقيقية للسلطة التنفيذية، إلا أن ما يحدث هو العكس، مستشهدًا بواقعة إلغاء الإعفاءات الجمركية للهواتف، إذ تحرك نواب المعارضة والمستقلون فورًا لرفض القرار، بينما صمتت الأغلبية لمدة 24 ساعة لترتيب أوراقها.

وأشار إلى أن خروج النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات والقيادي بحزب مستقبل وطن، للدفاع عن قرار الحكومة وتبريره بعد يوم من الصمت، يبعث برسالة مقلقة مفادها أن الأغلبية البرلمانية لن تستدعي الحكومة للمحاسبة لأنها تتبنى الدفاع عنها، محذرًا من العودة لسياسة "التمرير" وغياب الرقابة الحقيقية التي ينتظرها الشارع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجدي الجلاد الكاتب مجدي الجلاد البرلمان مجلس النواب الحكومة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصطفى شوبير يقدم واجب العزاء في والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
زووم

مصطفى شوبير يقدم واجب العزاء في والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
أخبار مصر

"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
بيان مهم من الداخلية بشأن تنفيذ أعمال توسعة كوبري مصر للطيران
حوادث وقضايا

بيان مهم من الداخلية بشأن تنفيذ أعمال توسعة كوبري مصر للطيران
جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
أخبار المحافظات

جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت