مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة

انتقد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، أداء مجلس النواب الحالي في التعامل مع القرارات الحكومية، معتبرًا أن مقارنته ببرلمان 2010 ظالمة لأن المجلس الحالي خضع لهندسة انتخابية رسمت هذا المشهد مسبقًا، لولا تدخل "الفيتو" الرئاسي في بعض المواقف لضبط الأمور.

وقال الجلاد خلال استضافته ببرنامج "الحكاية": "أنا مش عايز اتكلم عن الانتخابات واللي حصل فيها أنا عايز أكون إيجابي أكتر ونتكلم عن دور البرلمان الحالي".

وأكد الجلاد، أن البرلمان هو "حلة البريستو" التي يجب أن تنفس عن الغضب الشعبي عبر محاسبة حقيقية للسلطة التنفيذية، إلا أن ما يحدث هو العكس، مستشهدًا بواقعة إلغاء الإعفاءات الجمركية للهواتف، إذ تحرك نواب المعارضة والمستقلون فورًا لرفض القرار، بينما صمتت الأغلبية لمدة 24 ساعة لترتيب أوراقها.

وأشار إلى أن خروج النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات والقيادي بحزب مستقبل وطن، للدفاع عن قرار الحكومة وتبريره بعد يوم من الصمت، يبعث برسالة مقلقة مفادها أن الأغلبية البرلمانية لن تستدعي الحكومة للمحاسبة لأنها تتبنى الدفاع عنها، محذرًا من العودة لسياسة "التمرير" وغياب الرقابة الحقيقية التي ينتظرها الشارع.