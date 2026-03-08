مباريات الأمس
"في قمة سعادتي".. ماذا قال جوارديولا عن تألق عمر مرموش؟

كتب : محمد خيري

11:25 ص 08/03/2026
تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن تألق نجم المنتخب الوطني عمر مرموش بعدما قاد فريقه للفوز على نيوكاسل يونايتد والتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتمكن مرموش من تسجيل هدفين من أصل ثلاثة أهداف أحرزها مانشستر سيتي في المباراة، ليحصل على أعلى تقييم بين لاعبي اللقاء وفق موقع "سوفا سكور" المتخصص في إحصائيات اللاعبين، حيث بلغ تقييمه 8.8.

تصريحات بيب جوارديولا

وقال جوارديولا في تصريحات تلفزيونية: "هذا أفضل أداء قدمناه على هذا الملعب منذ وجودي هنا. عندما نفوز يقال إن القرار كان صحيحًا، وعندما نخسر يقال إنه قرار سيئ، لكن في هذه المباراة كان اختيار التشكيل موفقًا".

وأضاف: "أنا في قمة سعادتي بما قدمه عمر مرموش، لقد سجل هدفًا ثانيًا رائعًا وقدم أداءً مميزًا".

وكان مانشستر سيتي قد تغلب على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس الاتحاد الإنجليزي.

