وقال محمود زهدي في تصريح لمصراوي، إن ما كتبه في الروشتة يندرج تحت بند "بيان الحالة"، موضحًا أن التقرير الطبي الرسمي يجب أن يكون موجهًا إلى جهة محددة، بينما البيان الذي تم تداوله يقتصر على تسجيل الملاحظات الطبية الناتجة عن الكشف الظاهري للحيوان داخل العيادة.

وجاء توضيح الطبيب بعد تداول صورة لوثيقة طبية وصور أخرى للكلب التُقطت داخل إحدى العيادات البيطرية الخاصة بمنطقة المهندسين، تُظهر ما قيل إنها إصابات في مؤخرة الحيوان، ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي حول طبيعة تلك الإصابات.

بيان حالة وليس تقريرًا رسميًا

وأضاف أنه أجرى فحصًا ظاهريًا للكلب عند استلامه يوم 7 مارس، وقام بتدوين ملاحظاته حول حالته الصحية، موضحًا أن الحيوان يعاني من تهتكات في منطقة المستقيم وفتحة الشرج، إلى جانب وجود إصابات داخلية وخارجية، وبعض الأنسجة المتليفة نتيجة التهاب سابق.

احتمالات طبية متعددة للإصابة

وبحسب ما ورد في بيان الحالة، فإن الفحص أظهر وجود تهتك داخلي بالمستقيم مصحوب بأجزاء متليفة، إضافة إلى تهتك خارجي أعلى وأسفل فتحة الشرج، مع وجود صديد وسوائل دموية ورائحة ناتجة عن التلوث. وأشار الطبيب إلى أن هذه العلامات تدل على أن الإصابة ليست حديثة العهد، بل تعود إلى فترة سابقة نتيجة تليفات والتهابات متراكمة.

وأوضح أن مثل هذه الإصابات قد تنتج عن عدة أسباب طبية، من بينها التهاب مزمن في الغدة الشرجية، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات تشمل تكون صديد وتليف في الأنسجة المحيطة. كما أشار إلى احتمال حدوث إصابات مماثلة في حالات الأورام السرطانية في القولون أو نتيجة التهابات شديدة في الجهاز الهضمي.

الجزم بالاعتداء يتطلب أدلة جنائية

وأكد الطبيب أن ما ورد في البيان لا يمكن اعتباره دليلًا على تعرض الكلب لأي اعتداء أو سلوك غير أخلاقي، موضحًا أن إثبات مثل هذه الوقائع لا يتم بالملاحظة الطبية وحدها، بل يحتاج إلى فحص جنائي متخصص.

وأشار إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بحسم مثل هذه الادعاءات هي الطب الشرعي، حيث يعتمد الأمر على أدلة مادية واضحة مثل وجود سوائل بشرية أو شعر أو أي آثار تحمل حمضًا نوويًا بشريًا، وهو ما لا يمكن تحديده عبر فحص عيادة بيطرية خاصة.

جدل مواقع التواصل

كما لفت إلى أن بعض التفسيرات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول طبيعة الإصابات لا تستند إلى أدلة علمية قاطعة، مؤكدًا أن الإصابات التي ظهرت قد تكون ناتجة عن عدة احتمالات طبية، من بينها التهابات مزمنة أو جروح قديمة أو حتى إصابات بآلة حادة، دون إمكانية الجزم بسبب محدد من خلال الفحص الأولي فقط.

وشدد في ختام تصريحاته على أن بيان الحالة لا يمثل دليل إدانة ولا دليل نفي لأي واقعة متداولة، بل يقتصر دوره على وصف الحالة الطبية للحيوان وقت الكشف، بينما يظل الفصل في مثل هذه الادعاءات من اختصاص الجهات الرسمية المختصة.