الجوافة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه الحيوية.

فيما يلي، إليكم أبرز الفوائد الصحية لتناول الجوافة، وفقا لموقع "Health".

ضبط مستويات السكر في الدم

تحتوي الجوافة على البكتين، وهو نوع من الألياف الغذائية التي تساعد على إبطاء امتصاص الجلوكوز في الأمعاء، م يسهم في تحسين تحمل الجسم للسكر وخفض مستوياته في الدم.

دعم صحة القلب

تناول الجوافة أيضا يساعد على خفض ضغط الدم، وتقليل الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي، بالإضافة إلى خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، ما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تقوية المناعة

نظرا لأنها غنية بنسبة عالية من فيتامين سي، حيث يؤدي هذا الفيتامين دورا مهما في تعزيز وظائف الجهاز المناعي ومحاربة الجذور الحرة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

خصائص مضادة للسرطان

الجوافة تعمل على كبح نمو الخلايا السرطانية دون التأثير على الخلايا الطبيعية.

إنقاص الوزن

تتميز أيضا بانخفاض سعراتها الحرارية وغناها بالألياف، ما يجعلها خيارا ممتازا للمساعدة في الحفاظ على عجز السعرات الحرارية وتحقيق أهداف فقدان الوزن بشكل صحي.

صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية الموجودة بها تدعم حركة الأمعاء المنتظمة وتقي من الإمساك، كما يكون لها دور في تخفيف أعراض الإسهال، ما يجعلها فاكهة مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

