كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة السويس ملابسات اختفاء طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بعدما عُثر عليه مقتولًا خلف أحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم الذي اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة.

بلاغ باختفاء الطفل

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السويس بلاغًا من أسرة الطفل محمد، الشهير بـ"رنجة"، يفيد تغيبه عن المنزل. وأفادت الأسرة أن الطفل غادر المنزل قبل موعد الإفطار يوم الخميس الماضي، ولم يعد مرة أخرى، رغم اعتياده الخروج للعب لفترات قصيرة في محيط المنزل ثم العودة بعد ساعات.

ومع مرور الوقت دون العثور عليه، تقدمت الأسرة ببلاغ رسمي يفيد باختفاء الطفل، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك بشكل عاجل لكشف ملابسات الواقعة والبحث عنه.

تشكيل فريق بحث وتتبع كاميرات المراقبة

على الفور، شكّل محمد هلال، رئيس مباحث القسم، فريق بحث من ضباط المباحث لكشف غموض الواقعة. وبدأ الفريق في فحص محيط اختفاء الطفل، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة وتتبع تحركاته خلال الساعات الأخيرة قبل اختفائه.

وأسفرت التحريات وتتبع خط سير الطفل عبر الكاميرات عن تحديد مكان وجوده خلف برج سكني تحت الإنشاء في محافظة السويس، حيث تم العثور عليه متوفى، وكان جسده ملقى على الأرض ووجهه باتجاه الرمال.

وكشفت المعاينة الأولية أن الطفل تعرض لثلاث ضربات في مؤخرة الرأس، ما أدى إلى وفاته.

ضبط المتهم واعترافه بالجريمة

وتمكنت التحريات الأمنية من تحديد هوية المتهم في الواقعة، وهو شاب يدعى محمود يبلغ من العمر 18 عامًا يعمل في جمع الخردة. وأوضحت التحقيقات أنه استدرج الطفل إلى أرض خالية خلف البرج السكني تحت الإنشاء، حيث وقعت الجريمة.

وبعد تقنين الإجراءات، أعدت مباحث السويس كمينًا للمتهم، وتمكنت من ضبطه. وخلال التحقيقات الأولية، اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة.

وقال المتهم في اعترافاته أمام رجال الشرطة إنه اعتدى على الطفل، وأن الطفل حاول مقاومته وأخبره بأنه سيبلغ أسرته بما حدث، ما دفعه إلى الاعتداء عليه بضربات قوية في مؤخرة الرأس.

وأضاف أنه وجه للطفل ثلاث ضربات متتالية، ثم قام بدفن وجهه في الرمال في محاولة للتأكد من وفاته وإخفاء معالم الجريمة.

قرار النيابة

وعقب ضبط المتهم، تم إحالته إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة هتك عرض الطفل وقتله عمدًا.

كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان السبب الدقيق للوفاة، وتحديد زمن حدوثها، ورصد الإصابات الموجودة بالجسد، قبل التصريح بتسليم الجثمان إلى أسرته عقب انتهاء الإجراءات القانونية.