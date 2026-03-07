أصبح البحث عن نوم عميق وهادئ أولوية للكثيرين في ظل تسارع نمط الحياة وكثرة التعرض للشاشات والأضواء الصناعية.

وينصح الخبراء بالنوم في غرفة مظلمة، لكن ماذا يحدث فعلا داخل أجسامنا عندما ننام في الظلام لفترة طويلة؟ الإجابة نستعرضها في السطور التالية وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

هل يبدء الدماغ بإفراز هرمون الميلاتونين؟

عند إطفاء الأنوار، يبدأ الدماغ في إفراز هرمون يعرف باسم "الميلاتونين"، وهو المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، ويحفز الظلام إنتاج هذا الهرمون، ما يساعد على، تسريع الدخول في النوم، و تحسين جودة النوم وعمقه، وتنظيم مواعيد النوم، والاستيقاظ، والتعرض المستمر للضوء، خصوصا الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف وأجهزة الحاسوب، قد يثبط إنتاج الميلاتونين، مما يؤدي إلى اضطرابات في النوم.

هل النوم في الظلام يعزز وظائف الدماغ؟

أثناء النوم في بيئة مظلمة وهادئة، يدخل الجسم في مراحل نوم عميق تتيح للدماغ القيام بعمليات مهمة، منها:

تعزيز الذاكرة وتثبيت المعلومات، وتنظيم المشاعر وتقليل التوتر، والتخلص من الفضلات والسموم المتراكمة في الدماغ.

هل يعزز النوم العميق جهاز المناعة؟

وتشير دراسات إلى أن النوم الجيد قد يقلل من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات العصبية على المدى الطويل.

الظلام يساعد على تحسين جودة النوم، والنوم الجيد بدوره يعزز كفاءة جهاز المناعة. فخلال ساعات النوم، يزداد إنتاج بعض الخلايا المناعية، ينخفض مستوى الالتهابات في الجسم، يتحسن توازن الهرمونات المرتبطة بالإجهاد.

رغم الفوائد الواضحة للنوم في غرفة مظلمة، إلا أن الإفراط في النوم أي تجاوز 9 أو 10 ساعات يوميا بشكل مستمر قد يرتبط بمشكلات صحية مثل:

ـ الشعور بالخمول والصداع.

ـ اضطراب المزاج

ـ آلام في الظهر والمفاصل

احتمالية زيادة خطر بعض الأمراض المزمنة.

وهنا يفرق الأطباء بين "النوم الصحي في الظلام" و"النوم المفرط"؛ فالأول مفيد وضروري، أما الثاني فقد يكون مؤشرا على مشكلة صحية مثل الاكتئاب أو اضطرابات الغدة الدرقية.

هل النوم في الظلام له آثار سلبية؟

في الظروف الطبيعية، لا يسبب النوم في غرفة مظلمة أي ضرر، بل هو الوضع الأمثل للنوم الصحي، إلا أن البقاء لفترات طويلة في بيئة معتمة خلال ساعات النهار قد يؤثر سلبا على الحالة المزاجية، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للاكتئاب الموسمي، إذ يحتاج الجسم إلى التعرض للضوء الطبيعي نهارا للحفاظ على توازن الساعة البيولوجية.

