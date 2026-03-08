إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع في بداية تعاملات الأحد

كتب : ميريت نادي

10:20 ص 08/03/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 8-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4835 جنيهًا للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6215 جنيهًا للجرام.
وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7250 جنيهات للجرام.
وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8285 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 58000 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82850 جنيهات.
سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 257663 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 414250 جنيهات.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.81% إلى نحو 5278 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب سعر جنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

