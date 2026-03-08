إعلان

مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك

كتب : محمد نصار

11:13 ص 08/03/2026

قطارات السكة الحديد

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تسيير أولى رحلات قطارات عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 15 مارس 2026.

مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك

1- السفر ليوم الأحد 15 مارس للحاجزين يوم 1 مارس 2026.

2- السفر يوم الاثنين 16 مارس للحاجزين يوم 2 مارس 2026.

3- السفر يوم الثلاثاء 17 مارس للحاجزين يمم 3 مارس 2026.

4- السفر يوم الأربعاء 18 مارس للحاجزين يوم 4 مارس 2026.

5- السفر يوم الخميس 19 مارس للحاجزين يوم 5 مارس 2026.

6- السفر يوم الجمعة 20 مارس للحاجزين يوم 6 مارس 2026.

وأكدت الهيئة، أن الحجز يتم بحد أقصى أربعة تذاكر فقط من شبابيك الحجز باستخدام الرقم القومي لكل راكب، وذلك في إطار تنظيم عملية البيع وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للحصول على التذاكر.

كما توفر الهيئة عدة وسائل لحجز التذاكر، تشمل: شبابيك التذاكر بمحطات السكك الحديدية، والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وتطبيق الهاتف المحمول (Egyptian National Railways) المتاح عبر متجري Play Store وApp Store، إضافة إلى وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، وخدمة الحجز الصوتي عبر الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من التليفون الأرضي، فضلًا عن مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات وعددها 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب ماكينات الحجز الذاتي TVM الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

